FOX 03:10 bis 03:30 Comedyserie How I Met Your Mother Die Liebe meines Lebens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei Barneys und Robins Hochzeit spricht Ted mit Marshall und Lily über seinen bevorstehenden Umzug nach Chicago. Nach der Feier redet er am Bahnhof lange mit einer älteren Dame. Sie ermutigt ihn, dem Schicksal eine Chance zu geben, und "die Mutter" anzusprechen, die auch auf dem Bahnhof wartet. Drei Jahre später treffen die Freunde sich bei Ted und "der Mutter", und es gibt einige Veränderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Cristin Milioti (Mutter) Judith Drake (Bernice) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Thomas Craig Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart