Arztserie The Night Shift Aus dem Nichts USA 2016

Mitten in einem Streik des Pflegepersonals liefert Kenny die 17-jährige Star-Fußballerin Lauren ein. Er muss Jocelyn davon überzeugen, ihn hinter die Streikpostenkette zu lassen, damit er Lauren behandeln kann. Plötzlich zündet eine Frau, die sich als Patientin ausgegeben hat, vor dem Krankenhaus eine Bombe - und es steht kaum genug Personal zur Verfügung, um allen Opfern zu helfen. Obwohl Kenny selbst verwundet wurde, tut er sein Möglichstes, um Laurens Bein zu retten. Während die Ärzte versuchen, die Notaufnahme am Laufen zu halten, sucht ein SWAT-Team die Bombenlegerin...

Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Marisol Adler Drehbuch: Janet Lin Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury