FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Der Oshimaida-Code USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Jenny ist in Begleitung von Tony und Ziva auf der Beerdigung eines alten Freundes, der angeblich an einem Herzinfarkt gestorben ist. Auf der Trauerfeier schnappt Jenny ein Codewort auf, das sie aus alten Zeiten kennt. Es bedeutet, dass ihre Tarnung von damals aufgeflogen ist und ihr Freund wohl ermordet wurde. Um Gibbs zu schützen, will sich Jenny freiwillig ihren ehemaligen Gegenspielern stellen. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: David North, Steven D. Binder, Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk