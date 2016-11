FOX 13:00 bis 13:50 Mysteryserie Outcast Gefallene Seelen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kyle hinterfragt seine Familiengeschichte und nimmt die Pflege seiner Mutter Sarah selbst in die eigenen Hände. Reverend Anderson versucht derweil, die Gemeinde auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten und Megan trifft sich mit Kyles Ex-Frau. Während die örtliche Polizei einen merkwürdigen Vorfall in den Wäldern außerhalb der Stadt untersucht, taucht ein Fremder namens Sidney in Rome auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holt) Avis-Marie Barnes (Shift Nurse) Gabriel Bateman (Joshua Austin) Ben Bean (Prisoner) Miller Carbon (Officer McGarry) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Jeff Vlaming Kamera: Evans Brown Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne