FOX 05:05 bis 06:05 SciFi-Serie Doctor Who Besuch bei River Song GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Weihnachten in einer weit entfernten Menschenkolonie und der Doktor versteckt sich vor den Feierlichkeiten. Als aber ein verunglücktes Raumschiff den Zeitreisenden zur Hilfe ruft, wird der Doktor von River Songs Einsatztruppe rekrutiert. Es beginnt eine turbulente Jagd durch die Galaxie. König Hydroflax ist wutentbrannt und sein gigantischer Roboter-Bodyguard läuft Amok. Wird Nardole überleben? Und wann findet River Song heraus, wer der Doktor ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Alex Kingston (Professor River Song) Matt Lucas (Nardole) Greg Davies (King Hydroflax) Phillip Rhys (Ramone) Rowan Polonski (Flemming) Robert Curtis (Scratch) Originaltitel: Doctor Who Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Suzie Lavelle Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12