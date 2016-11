ARTE 13:45 bis 15:50 Filme Mr. Smith geht nach Washington USA 1939 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jefferson Smith, Leiter einer Pfadfindergruppe und lokaler Held, wird von Gouverneur Hopper, Senator Paine und Parteichef Taylor überraschend zum Senator gewählt. Die drei sehen in dem naiven Idealisten, der keinerlei politische Erfahrung hat, einen gefügigen Strohmann. In Washington angekommen, wird Smith schnell zum Gespött sowohl des Senats als auch der Presse, die ihn als naiven Bauerntölpel abstempeln. Als Smith mit Hilfe seiner Sekretärin Saunders versucht, im Senat ein Projekt für ein Kinderferienlager durchzusetzen, sieht er sich schnell mit Korruption und Intrigen konfrontiert. Denn Smiths Projekt kommt dem Staudamm-Scheinprojekt des einflussreichen Unternehmers Taylor in die Quere, das von dessen politischen Lakaien Paine und Hopper unterstützt wird. Um das Projekt zu stoppen, denunziert Paine Smith im Senat. Smith ist verzweifelt und kurz vor dem Aufgeben, doch seine Sekretärin Saunders überzeugt ihn, für seine Ideale zu kämpfen. Es folgt ein Machtkampf um die Gunst des Senats sowie der Presse. Smith versucht den Senat in einer leidenschaftlichen, über 23-stündigen Marathonrede von seinen Zielen und seinen demokratischen Idealen zu überzeugen bis zur völligen Erschöpfung - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Jefferson Smith) Jean Arthur (Clarissa Saunders) Claude Rains (Senator Joseph Paine) Edward Arnold (Jim Taylor) Guy Kibbee (Gouverneur Hubert Hopper) Thomas Mitchell (Diz Moore) Beulah Bondi (Mutter Smith) Originaltitel: Mr. Smith Goes to Washington Regie: Frank Capra Drehbuch: Sidney Buchman Kamera: Joseph Walker Musik: Dimitri Tiomkin