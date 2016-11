Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Das Geheimnis der Antiker CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Auf einem Planeten, der einst von den Wraith angegriffen und verwüstet wurde, entdeckt das Stargate-Team eine alte Anlage, in der die Antiker offenbar an einer neuen Energiequelle geforscht haben. Dr. McKay (David Hewlett) hofft, dort Erkenntnisse zu bekommen, die ihm bei der energetischen Versorgung des Schutzschildes von Atlantis weiterhelfen können. Unterdessen entdeckt Ronon Dex (Jason Momoa), dass es von seinem Volk offenbar noch Überlebende gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rainbow Sun Francks (Lt. Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith