Syfy 21:00 bis 21:50 Actionserie Z Nation Zombiewelle USA 2014 Stereo 16:9 Gerade als die Überlebenden eine Stadt in Nebraska erreichen, taucht eine gigantische Horde von Zombies auf. Das Team versteckt sich in einem Leichenschauhaus. Währenddessen hat Citizen Z (DJ Qualls) eine äußerst seltsame Begegnung. Eine russische Raumkapsel landet in der Nähe, an Bord befindet sich der Kosmonaut Yuri (Conner Marx). Er erzählt Citizen Z, dass er von einer Raumstation fliehen konnte. Citizen Z fragt sich allerdings, wo die restlichen Besatzungsmitglieder der Station sind. Noch größer ist seine Verwunderung, als Yuri ihn plötzlich mit seinem echten Namen anspricht. Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Kellita Smith (Warren) Keith Allan (Murphy) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Dan Merchant Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18