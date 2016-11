Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Rätselhafte Fenna USA 1993 Stereo 16:9 Merken Der Wissenschaftler Professor Seyetik trifft auf der Station ein. Er plant ein gefährliches Experiment, um eine erloschene Sonne wiederzubeleben. Indessen verliebt sich Sisko in die geheimnisvolle Fenna, die seit einigen Tagen auf der Station weilt. Während eines Abendessens bei Seyetik erwartet Sisko eine böse Überraschung: Fenna und Seyetiks Frau Nidell sind offenbar ein und dieselbe Person. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Singer Drehbuch: Mark Gehred-O'Connell, Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6