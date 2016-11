Zee.One 02:15 bis 04:15 Actionfilm Jungle IND 2000 20 40 60 80 100 Merken Die Liebe von Anu Malhotra und Siddhu Sharma steht unter keinem guten Stern, denn Siddhu kommt aus einfachen Verhältnissen, während Anu aus einer reichen Familie stammt. Als Anu ihren Mut zusammen nehmen und ihren Eltern ihre Beziehung beichten will, kommt ein Familienurlaub dazwischen: Die Malhotras wollen die Ferien in einem Tiger-Ressort mitten im Dschungel verbringen. Kurzentschlossen reist Siddhu Anu und ihrer Familie nach - inkognito, um den Dingen erstmal ihren Lauf zu lassen. Tatsächlich entwickelt sich der Trip zunächst sehr angenehm, denn ohne großen Verdacht zu erregen können Siddhu und Anu die gemeinsame Zeit bei aufregenden Safari-Ausflügen genießen. Das Paar wähnt sich seinem Ziel bereits einen Schritt näher, als der Traumurlaub plötzlich zum Albtraum wird: Eine Gruppe brutaler Gangster unter der Führung des eiskalten Durga entführt Anu und ihre Reisegruppe, um mit den Geiseln als Druckmittel einen ihrer Komplizen freizupressen. Doch Siddhu kann entkommen - und er wird alles wagen, um seine große Liebe aus den Klauen der Terroristen zu befreien... Für dieses nervenzerreißende Thriller-Meisterwerk wurde Star-Filmemacher Ram Gopal Varma mit einem Bollywood Movie Award als bester Regisseur ausgezeichnet. Einmal mehr ist Varmas Muse und Lieblingsstar Urmila Matondkar in der weiblichen Hauptrolle zu sehen, die schon als Kind ihren ersten Schritte im Filmgeschäft machte. Heute gilt sie als eine der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen Bollywoods. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sunil Shetty (Commander Shivraj) Fardeen Khan (Siddhu) Urmila Matondkar (Anu Malhotra) Sushant Singh (Durga Narayan Chaudhary) Kashmira Shah (Bali) Rajpal Yadav (Sippa) Raju Kher (Mr. Malhotra) Originaltitel: Jungle Regie: Ram Gopal Varma Altersempfehlung: ab 16