Zee.One 00:15 bis 02:15 Actionfilm Race 2 IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Auf nichts Geringeres als das legendäre Turiner Grabtuch hat es Ranvir abgesehen. Für den Diebstahl braucht er die Hilfe des schwerreichen Gangsterbosses Armaan. Durch einen Geschäftskniff, der sich für Armaan hoch auszahlt, schafft es Ranvir in die engeren Kreise des Mafia-Paten. Dort lernt er die bildschöne, mysteriöse Alina kennen. Armaan geht tatsächlich auf Ranvirs lukratives Angebot ein. Mit Alinas Hilfe gelingt es Ranvir, den Coup durchzuziehen. Doch bald muss Ranvir feststellen, dass Armaan nicht mit offenen Karten spielt. Aber auch Ranvir verfolgt eine eigene Agenda: Er hat mit Armaan noch eine Rechnung aus der Vergangenheit offen. Doch kann er Alina wirklich vertrauen? Bald wird das gefährliche Spiel zu einer gnadenlosen Jagd auf Leben und Tod. Indiens Antwort auf "The Fast and the Furious" und "Ocean's Eleven" wartet mit einem breiten Staraufgebot auf: Saif Ali Khan, Deepika Padukone, Ameesha Patel und nicht zuletzt John Abraham, hier nach Langem einmal mehr in der Rolle des Bösewichts, geben sich in diesem Action-Reißer der Extraklasse die Ehre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Inspector Robert D'Costa) Saif Ali Khan (Ranvir Singh) John Abraham (Armaan Mallik) Deepika Padukone (Alina) Jacqueline Fernandez (Omisha) Ameesha Patel (Cherry) Ali Balkan Avci (Roby) Moderation: Pritam Originaltitel: Race 2 Regie: Abbas-Mustan Drehbuch: Kiran Kotrial Kamera: Ravi Yadav Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12