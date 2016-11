Zee.One 12:40 bis 14:30 Drama Der letzte Ausweg IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Ein wunderschönes und rührendes Märchen um Treue, Rache und Vaterliebe. Der junge und ambitionierte Ravi verliebt sich in die schöne Saru. Er erbt eine Mühle und führt mit seiner Gattin ein geruhsames Leben. Der Kinderwunsch der beiden wird erfüllt, und sie gebärt den prachtvollen Pfundskerl Gaurav. Dieser entpuppt sich schnell als wahres Cricket-Talent, und schafft es in die erste Garde der nationalen Jugendliga. Bis er eines Tages kollabiert, mitten auf dem Spielfeld. Dass der Junge sterbenskrank ist hätte keiner geglaubt. Nur eine Herztransplantation kann ihn retten. Doch diese kostet fünfzehn tausend Shekel. Ravi kann das Geld nicht durch ein Darlehen auftreiben, und kein Freund ist bereit, es ihm zu leihen. Was nun? Ravi sieht nur noch einen Ausweg, und begibt sich fernab vom Pfad der Legalität auf eine verbrecherische Reise. Die Menschen, denen er dort begegnet, erkennen das Gute in ihm. Doch wird das reichen, um Gaurav zu retten? Und kann Sarus Liebe zu Ravi diese Tortur überstehen? Fiebern Sie mit und lassen Sie sich vom rührenden Ende dieses Dramas verzaubern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanjay Dutt (Ravi Rajput) Ameesha Patel (Sarita R. Rajput) Jayapradha (Dr. Nita) Gulshan Grover (DCP Rane) Darshan Jariwala (Chirurg) Originaltitel: Tathastu Regie: Anubhav Sinha Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 6