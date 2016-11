National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Heiss, rot, Schrott CDN 2014 2016-11-09 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Als hätten sie sich abgesprochen: In Alberta sowie in British Columbia sind jeweils schwere Trucks mit Rohren umgekippt, so dass die Teams von "Jamie Davis' Heavy Rescue" an beiden Orten darum kämpfen, die Highways freizubekommen. Für Al sieht es auch nicht besser aus: In seinem Bereich reißt ein Anhänger mit tausenden Flaschen scharfer Sauce auf. Jamie und Brandon haben sich hingegen mal eine Pause verdient und gönnen sich zur Abwechslung ein kleines Autorennen auf einem gefrorenen See. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Susanne Jespersen, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Catharine Parke Musik: Christopher Nickel