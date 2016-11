National Geographic 12:30 bis 13:20 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Staudamm Reloaded USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Der John-Day-Damm in Portland, Oregon, staut den Columbia River zum Lake Umatilla auf. Die gewaltige Talsperre ist eine bedeutende Durchgangsstation für den Warenverkehr, der von hier aus seinen Weg Richtung Pazifik nimmt. Doch was, wenn dieses wichtige Nadelöhr verstopft wird? Dieser Fall tritt ein, als eine Schleuse des John-Day-Staudamms durch einen Defekt unbrauchbar wird. Die Anlage muss schnellstmöglich ersetzt werden, damit der Schiffsverkehr weiter im gewohnten Tempo passieren kann - denn bei unvorhergesehenen Verzögerungen stehen für Reedereien und Transportunternehmen sonst Millionen Dollar auf dem Spiel. "Fix It" hat die außergewöhnlichen Reparaturarbeiten an der Staumauer von der Planungsphase bis zum letzten Handgriff mit der Kamera begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes