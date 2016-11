Kinowelt 02:55 bis 04:35 Drama Strohfeuer D 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Deutschen Filmpreis Einem Impuls folgend gibt Elisabeth Junker ihrem plötzlichen Drang nach Selbstbestimmung nach und beendet sowohl ihre Ehe mit dem Lektor Hans-Helmut als auch ihr Hausfrauendasein. Doch der Überlebenskampf in der selbstgewählten Freiheit ist hart. Nachdem sie sich als Messehostess und Verkäuferin durchgeschlagen hat, entpuppt sich auch der Aufstieg zur Assistentin eines Kunsthistorikers als Fehlschlag, denn ihr neuer Chef erwartet sexuelle Gefälligkeiten. Ihre Umwelt reagiert auf ihr Emanzipationsstreben mit Unverständnis und zu allem Überfluss will ihr Ex-Mann Elisabeth das Sorgerecht für ihren Sohn entziehen lassen. Mehrfach prämiertes Drama von Oscar®-Preisträger Volker Schlöndorff. Margarethe von Trotta, die am Drehbuch mitwirkte und eigene Erfahrungen darin einfließen ließ, brilliert als Hausfrau, die plötzlich aus ihrer Welt ausbricht. Eindrucksvoll fotografiert von Ingmar Bergmans Haus-Kameramann Sven Nykvist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Hellberg (Mutter Elisabeth) Ute Ellin (Irm) Martin Lüttge (Oskar Merz) Georg Marischka (Schmollinger) Friedhelm Ptok (Hans-Helmut Junker) Margarethe von Trotta (Elisabeth Junker) Volker Schlöndorff (Man in café) Originaltitel: Strohfeuer Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta Kamera: Sven Nykvist Musik: Stanley Myers Altersempfehlung: ab 16