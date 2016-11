Kinowelt 00:55 bis 02:55 Drama Die Stadt der Blinden BRA, CDN, J 2008 Nach dem Roman von José Saramago 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Von einer Sekunde zur anderen verliert ein Mann am Steuer seines Wagens das Augenlicht. Zunächst wird ein medizinischer Sonderfall vermutet, doch als kurz darauf auch seine Frau, sein Arzt und alle Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, erblinden, ist die Epidemie schon nicht mehr aufzuhalten. Aus Angst vor Ansteckung werden alle Betroffenen ohne weitere Behandlung in einer ehemaligen Nervenheilanstalt interniert und sich selbst überlassen. Immer mehr Opfer werden in die überfüllten Räume gepfercht, wo bald Chaos, Gewalt und Anarchie um sich greifen. Doch unter ihnen gibt es einen Menschen, der von der Epidemie verschont geblieben ist. ernando Meirelles ("City of God", "Der ewige Gärtner") wagte sich an den lange als unverfilmbar geltenden Roman von Nobelpreisträger José Saramago und schuf ein meisterliches Epos über eine in Blindheit gestürzte Welt. In dem herausragenden Ensemble brilliert allen voran Julianne Moore als letzte Sehende an der Seite von Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny Glover und Alice Braga als Blinde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Ehefrau des Arztes) Mark Ruffalo (Arzt) Alice Braga (Mädchen mit der dunklen Brille) Danny Glover (Mann mit Augenklappe) Gael García Bernal (Barkeeper) Yûsuke Iseya (Erster Blinder) Yoshino Kimura (Frau des ersten Blinden) Originaltitel: Blindness Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Don McKellar Kamera: Cesar Charlone Musik: Marco Antônio Guimarães Altersempfehlung: ab 12