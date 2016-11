Kinowelt 23:25 bis 00:55 Drama Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach D 1971 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Deutscher Filmpreis in Gold 1821 haben die einfachen Menschen in Oberhessen trotz harter Arbeit kaum genug zum Leben. Der Strumpfhändler David ersinnt einen Plan, den Geldtransport des Fürsten, der regelmäßig mit Steuergeldern von Biedenkopf nach Gießen fährt, zu überfallen. Mit einer Gruppe aus Bauern und Tagelöhnern wagt er das riskante Unternehmen, das nach zahlreichen Fehlversuchen endlich gelingt. Es gibt genug Geld für alle. Doch ihr Glück wärt nicht lange, denn Ihr plötzlicher Wohlstand erregt Misstrauen. Sie landen vor Gericht. Zwei von ihnen begehen Selbstmord, die anderen wandern aufs Schafot... Diese schwermütige, wie ein uraltes Dokument anmutende Räuberballade orientiert sich an einem Gerichtsprotokoll von 1825. Volker Schlöndorffs auf Tatsachen beruhendes Heimatdrama zählt zu den besten Werken des "Neuen Deutschen Films" und wurde 1971 mit dem Filmband in Gold für die Beste Regie ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Georg Lehn (Hans Jacob Geiz) Reinhard Hauff (Heinrich Geiz) Karl-Josef Cramer (Jacob Geiz) Wolfgang Bächler (David Briel) Harald Müller (Johann Soldan) Margarethe von Trotta (Sophie) Rainer Werner Fassbinder (Bauer) Originaltitel: Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta Kamera: Franz Rath Musik: Klaus Doldinger