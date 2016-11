Kinowelt 21:55 bis 23:25 Thriller Im Herzen der Rache USA 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Austin Blair, ein erfolgreicher Bestseller-Autor, wird vor seinem Country Club von Elliott Burgess, dem Sohn eines der reichsten Männer New Yorks, scheinbar grundlos erschossen, bevor dieser die Waffe auch gegen sich selber richtet. Der ehrgeizige Journalist David Leader beginnt zu recherchieren und stößt dabei schnell auf Emma, die Schwester des Mörders, und findet heraus, dass Bruder und Schwester eine ungewöhnlich enge Beziehung zueinander hatten. Vor dem Hintergrund, dass es in Blairs unvollendetem letzten Roman um Inzest ging, erscheint der Mord nun doch nicht mehr ganz so willkürlich, wie anfangs angenommen. Trotz dieser Erkenntnis kann sich David den Reizen der geheimnisvollen Schwester des Täters nicht erwehren. "A Polished Thriller" (Quelle: The Times) "Topbesetzter Thriller!" (Quelle: TV Spielfilm) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Stoltz (David Leader) Jennifer Connelly (Emma Burgess) Dennis Hopper (Austin Blair) Dermot Mulroney (Elliot Burgess) Harris Yulin (Keneally) Vincent Price (Reggie Shaw) William H. Macy (Booth) Originaltitel: The Heart of Justice Regie: Bruno Barreto Drehbuch: Keith Reddin Kamera: Declan Quinn Musik: Jonathan Elias Altersempfehlung: ab 16