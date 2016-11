Kinowelt 20:15 bis 21:55 Komödie Four Lions GB, F 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Vier junge britische Männer sind im Auftrag Allahs unterwegs. Meinen sie. Omar will sich dem Heiligen Krieg anschließen, weil er nicht länger tatenlos zuschauen will, wie das Ansehen junger Moslems auf der Welt mit Füßen getreten wird. Waj hält das für eine gute Idee und schließt sich an, weil er nichts Besseres zu tun hat - außerdem trifft Omar ohnehin immer alle Entscheidungen für ihn. Barry ist als weißer islamischer Konvertit zwar völlig anderer Meinung, aber das macht nichts, denn das ist er grundsätzlich. Aus Prinzip. Als Bombenbauer stößt Faisal zu der Truppe, der allerdings nicht als Selbstmordattentäter in Frage kommt, weil sein Vater gerade krank geworden ist. Gemeinsam sind sie fest entschlossen, die westliche Gesellschaft dort zu treffen, wo es weh tut. Fragt sich nur, ob sie ein Streichholz anzünden können, ohne sich dabei im Gesicht zu verletzen. "'Four Lions' hat die politische Sprengkraft des dänischen Karikaturen-Streits auf die Leinwand verfrachtet. Und Christopher Morris gelingt es dabei, den Wahnsinn eines Selbstmordattentats weder zu banalisieren noch ernsthaft zu überhöhen. Für dieses schwierige und höchst unterhaltsame Vabanquespiel gebührt dem Regisseur der allerhöchste Respekt." (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kayvan Novak (Waj) Nigel Lindsay (Barry) Riz Ahmed (Omar) Adeel Akhtar (Faisal) Preeya Kalidas (Sofia) Arsher Ali (Hassan) Mohammad Aqil (Mahmood) Originaltitel: Four Lions Regie: Chris Morris Drehbuch: Jesse Armstrong, Sam Bain, Chris Morris, Simon Blackwell Kamera: Lol Crawley Musik: Phil Channing Altersempfehlung: ab 16