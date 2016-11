Kinowelt 14:40 bis 16:25 Komödie Eine Couch in New York F, D, B 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er heißt Henry und ist Psychoanalytiker. Sie heißt Béatrice und ist Tänzerin. Er lebt in New York, im "goldenen Ghetto" der Upper East Side. Sie lebt in Paris, mitten in Belleville, mit einer bunten Mischung aus Afrikanern und Asiaten. Sie braucht einen Tapetenwechsel, denn ihre zahlreichen Verehrer sind ihr eine Last. Er erträgt alles nicht mehr, sich selbst, New York, seine Patienten. Er setzt eine Anzeige in die Herald Tribune: "Tausche für sechs Wochen Wohnung in New York mit Pflanzen und Hund gegen Wohnung in Paris." Da Béatrice fleißig Englisch lernt, liest sie regelmäßig die Herald Tribune. Sie entdeckt Henrys Anzeige und geht auf den Tausch ein. Die Appartments spiegeln die unterschiedlichen Lebensstile der beiden wider: Während Henrys Wohnung dunkel, ruhig und pedantisch aufgeräumt ist, ist die Wohnung von Béatrice hell, laut und chaotisch. Béatrice lebt ihre Unordnung auch in Henrys Wohnung weiter, während Henry, von Béatrices Chaos geschockt, erst einmal anfängt, aufzuräumen. Eines Tages öffnet Béatrice einem Patienten von Henry die Tür und findet sich, irritiert durch seinen Kummer, plötzlich auf dem Analytikerstuhl wieder, während der Mann ihr auf der Couch sein Herz ausschüttet. Da es ihr schließlich gelingt, seinen Kummer zu lindern, nimmt Béatrice das Geld und beginnt, auch andere Patienten von Henry zu "behandeln". Henry hingegen ist völlig in das chaotische Leben von Béatrice involviert. Er muss sich mit eifersüchtigen bzw. verlassenen Liebhabern auseinandersetzen, die wütend auf den Anrufbeantworter sprechen oder vor der Tür stehen. Ein großes Leck in der Toilette der Wohnung bestärkt ihn schließlich in seinem Entschluss, früher als geplant nach New York zurückzukehren. Dort muss er feststellen, dass Béatrice nicht nur seine Wohnung, sondern auch seine Praxis übernommen hat. Er gibt sich als Patient aus und verliebt sich, während er auf der Couch liegt, in Béatrice. Diese beschließt jedoch, mit dem Schwindel aufzuhören und verlässt New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Binoche (Béatrice Saulnier) William Hurt (Henry Harriston) Stephanie Buttle (Anne) Paul Guilfoyle (Dennis) Barbara Garrick (Lisbeth Honeywell) Richard Jenkins (Campton) Kent Broadhurst (Tim) Originaltitel: Un divan à New York Regie: Chantal Akerman Drehbuch: Chantal Akerman, Jean-Louis Benoît Kamera: Dietrich Lohmann Musik: Sonia Wieder-Atherton