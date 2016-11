Disney XD 03:15 bis 03:35 Trickserie Phineas und Ferb Die Zeitreise USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die ganze Familie geht ins Naturhistorische Museum. Phineas und Ferb sind begeistert von der Ausstellung ,Erfindungen der Zeit' und machen bauen eine Zeitmaschine fertig. Candace langweilt sich und möchte nur noch nach Hause. Als sie zu laut wird, muss sie das Museum verlassen. Doch sie lässt sich nicht abhalten, ihren Brüdern nachzuspionieren. Zurück im Museum wird sie von Phin und Ferb in die Jurazeit versetzt und dort umgehend von Dinosauriern gejagt. Da dort die Zeitmaschine kaputt geht, muss eine Neue her. Die Jungs schicken Isabella und den Pfadfinderinnen einen Hilferuf in die Neuzeit... Die ganze Familie geht ins Naturhistorische Museum. Phineas und Ferb sind begeistert von der Ausstellung ,Erfindungen der Zeit' und machen bauen eine Zeitmaschine fertig. Candace langweilt sich und möchte nur noch nach Hause. Als sie zu laut wird, muss sie das Museum verlassen. Doch sie lässt sich nicht abhalten, ihren Brüdern nachzuspionieren. Zurück im Museum wird sie von Phin und Ferb in die Jurazeit versetzt und dort umgehend von Dinosauriern gejagt. Da dort die Zeitmaschine kaputt geht, muss eine Neue her. Die Jungs schicken Isabella und den Pfadfinderinnen einen Hilferuf in die Neuzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Bobby Gaylor, Jeff 'Swampy' Marsh, Martin Olson, Dan Povenmire, Aliki Theofilopoulos Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6