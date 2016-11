History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Ruinen von Puma Punku USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Ruinen von Puma Punku zählen zu den ältesten und rätselhaftesten der Welt. Niemand weiß, wer Puma Punka entworfen und gebaut hat. Forensische Beweise in Verbindung mit lokalen Mythen und Legenden deuten jedoch daraufhin, dass dieser Ort vermutlich von Außerirdischen bewohnt wurde. Ein Expertenteam untersucht die peruanischen Bauten und präsentiert neue Computeranalysen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Himself - Narrator) David Childress (Himself) Philip Coppens (Himself) Christopher Dunn (Himself) Brien Foerster (Himself) Paul Francis (Himself - Model Maker, Lucas Francis Studio) Paul Goldstein (Himself - Anthropologist) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kody DèShaupe, Kaylan Eggert, Richard Monahan