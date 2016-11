History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Geheimnisse des Universums - Rätsel der Menschheit Fremde Planeten USA 2014 Stereo 16:9 Merken Unsere Vorfahren glaubten, dass das Universum aus unzähligen Welten besteht. Sie fragten sich, ob diese weit entfernten, unsichtbaren Planeten wohl bewohnt seien. Bis vor kurzem glaubten auch viele Wissenschaftler daran, dass man diese Welten außerhalb unseres Sonnensystems nie entdecken können würde. Durch neue Technologien ist es aber nun möglich, entfernte Planeten sichtbar zu machen. Damit bricht die aufregendste Zeit in der Astronomie seit Jahrzehnten an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12