History 16:30 bis 17:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Donnerstags USA 2014 Stereo 16:9

Um Konflikten mit dem Gesetz aus dem Weg zu gehen, muss Tony eines seiner vielen Fahrzeuge auf den Markt werfen, schafft es aber nicht, einem anderen zu widerstehen. Yummy und sein Sohn Mitchell übernehmen den gefährlichen Job, eine schwere historische Glocke von einem baufälligen Kirchturm zu entfernen. Inzwischen gibt Traktorliebhaber Clint einem alten Trecker seinen einstigen Glanz zurück, ohne dafür einen Pfennig auszugeben.

Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12