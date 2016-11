France 3 00:10 bis 00:35 Sonstiges Vive la politique ! 74% d'abstention F 2016 Stereo 16:9 Merken Dans le civil, Karine Daniel est enseignante. Autant dire que cette militante socialiste n'était pas préparée à affronter le défi qui l'attend. En effet, à 35 ans, et pour la première fois de sa vie, Karine Daniel se présente à une législative partielle dans la 3e circonscription de Nantes, en remplacement de Jean-Marc Ayrault, devenu ministre des Affaires étrangères, puis de son suppléant, décédé l'an dernier. Une élection prévue comme une formalité dans ce bastion historique du PS, mais qui pourrait bien pâtir désormais de la colère des habitants qui, déçus par les décisions et les réformes du gouvernement socialiste, manifestent aujourd'hui avec force et se rassemblent en mouvements citoyens engagés et révoltés. In Google-Kalender eintragen Regie: Olivier Lamour