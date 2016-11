France 3 20:55 bis 23:00 Sonstiges Impitoyable USA 1992 Stereo 16:9 Merken Après avoir été un impitoyable tueur, toujours entre deux verres, Bill Munny a raccroché ses colts pour l'amour d'une femme aujourd'hui disparue. Il élève péniblement des cochons dans un enclos boueux, avec pour seuls compagnons ses deux jeunes enfants. Bill reçoit un jour la visite de Schofield Kid, un apprenti-desperado qui veut devenir le partenaire de cette légende vivante. Le Kid lui propose de partager les mille dollars offerts par des prostituées de Big Whiskey, une bourgade lointaine, pour l'élimination des deux cow-boys qui ont défiguré l'une d'entre elles. Munny finit par accepter la proposition et rend visite à son vieux complice, Ned Logan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (William Munny) Morgan Freeman (Ned Logan) Jaimz Woolvett (The Schofield Kid) Frances Fisher (Strawberry Alice) Anna Thomson (Delilah Fitzgerald) Ben Cardinal (Johnny Foley) Aline Levasseur (Penny Munny) Originaltitel: Unforgiven Regie: Clint Eastwood Drehbuch: David Webb Peoples Kamera: Jack N. Green Musik: Lennie Niehaus Altersempfehlung: ab 16