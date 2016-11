France 3 01:20 bis 03:10 Sonstiges Le monde de Jamy Bien manger, c'est encore possible ! F 2016 Stereo 16:9 Merken Malgré les scandales alimentaires, malgré les pesticides, on mange beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. On trouve en effet des produits plus variés, plus sains, issus d'un savoir-faire traditionnel, tout cela sans dépenser trop. D'une part, les consommateurs sont devenus plus exigeants et attentifs, en quête de qualité. D'autre part, les agriculteurs et les producteurs prennent conscience des limites du productivisme, et de ses dangers pour l'environnement et la santé. De la Provence à la Bretagne, de Toulouse à Paris, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa ont sillonné la France pour rencontrer les meilleurs producteurs, comprendre comment sont fabriqués les produits les plus savoureux, les plus authentiques, et donner les clés pour les reconnaître en faisant les courses, sur les marchés ou en grande surface. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le monde de Jamy - Au coeur de la faune sauvage