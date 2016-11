France 3 23:30 bis 00:25 Sonstiges Enquêtes de régions Stereo 16:9 Merken Un mercredi par mois, en deuxième partie de soirée, la chaîne propose un décrochage régional. L'émission propose ainsi quatorze magazines d'information, diffusés simultanément sur l'antenne. C'est l'occasion de diffuser des reportages et des enquêtes, mais aussi d'évoquer des événements passés ou à venir, qui font la une dans les régions. Un moyen pour les acteurs de la vie locale de faire parler d'eux, et pour les habitants de ces régions de découvrir des manifestations dont ils n'ont pas forcément connaissance. Ces magazines permettent de se reconnecter à la vie culturelle et artistique, souvent très riche, des régions. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

