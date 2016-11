France 3 20:55 bis 22:58 Sonstiges Des racines et des ailes Passion patrimoine : Sur la route des Grandes Alpes F Stereo Untertitel 16:9 Merken Partir sur la route des Grandes Alpes, c'est entamer un voyage de 680 kilomètres, de Thonon-les-Bains, sur le lac Léman, jusqu'à Menton, au bord de la Méditerranée. Cet itinéraire mythique, imaginé à la fin du XIXe siècle par les militaires pour défendre la frontière italienne, est repris en 1910 par le Touring Club de France pour faire découvrir les Alpes aux premiers automobilistes. Philippe Lemonnier, écrivain et voyageur, propose de découvrir les endroits les plus intéresssants de cette voie de légende, notamment les différents cols : le Galibier, les Aravis ou encore l'Izoard. Spécialiste des sites naturels classés, Juliette Bligny part inspecter des lieux de Haute-Savoie : les Gorges du Pont du Diable, le Cirque du Fer à cheval et le désert de Platé. Enfin, Noël Genet, instructeur, survole les cols enneigés. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes