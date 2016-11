France 3 00:05 bis 02:05 Sonstiges Gare du Nord F 2013 Stereo 16:9 Merken Paris, de nos jours. Ismaël, jeune fils d'immigré, est fasciné par la Gare du Nord au point d'en avoir fait le sujet de sa thèse de sociologie. Chaque jour, il arpente les couloirs et les quais de la gare dans l'espoir d'en savoir davantage sur ce lieu traversé par des milliers de vies. A la sortie d'un RER, une femme d'une cinquantaine d'années accepte de répondre à ses questions. Elle s'appelle Mathilde et enseigne l'histoire. Au fil de leur rencontre, ils croisent Sacha, un père à la recherche de sa fille disparue, et Joan, une jeune cadre qui passent sa vie entre Lille, Londres et Paris. Peu à peu, Ismaël et Mathilde tombent amoureux... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Garcia (Mathilde) Reda Kateb (Ismaël) François Damiens (Sacha) Monia Chokri (Joan) Sophie Bredier (Vendeuse Agatha) Michael Evans (Balan) Lucille Vieaux (Vendeuse lingerie) Originaltitel: Gare du Nord Regie: Claire Simon Drehbuch: Claire Simon, Shirel Amitay, Olivier Lorelle Musik: Marc Ribot