Après la guerre, la guerre continue 1945-1950 F 2015 Rapidement après la Libération, les images de liesse populaire laissent place à des événements plus sombres, règlements de compte, vengeances et rancoeurs sur fond de ruine. Après la guerre, la France continue d'être hantée par son comportement lors du conflit. La Seconde Guerre mondiale a profondément divisé le pays et les cicatrices ne se referment pas si aisément. La Nation choisit de réinventer l'histoire de l'Occupation, cherchant le réconfort dans le mythe gaulliste de l'unité nationale retrouvée. A l'aide d'archives et d'entretien, ce documentaire entend déconstruire le mythe des "lendemains qui chantent". Regie: Grégoire Kauffmann, Emmanuel Blanchard