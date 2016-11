France 3 14:10 bis 16:05 Sonstiges La prisonnière du désert USA 1956 Stereo 16:9 Merken En 1868, au Texas, après avoir combattu aux côtés des Sudistes puis au Mexique, Ethan Edwards revient au pays. Juste après son retour, la famille de son frère est attaquée par les Comanches. Tous périssent, à l'exception de la petite Debbie, la nièce d'Ethan, et de la jeune Lucy, enlevées par les Indiens. Ethan jure alors de les retrouver et de se venger. Accompagné de Martin Pawley, le frère adoptif des jeunes filles, et de Brad, le fiancé de Lucy, il se lance à la poursuite des ravisseurs. Les hommes apprennent bientôt que Lucy est morte. Fou de douleur, Brad gagne à bride abattue le camp des Indiens, qui le tuent. Une longue traque commence pour Ethan et Martin, que ne rebutent ni les hivers rigoureux, ni les étés torrides. Ethan vieillit mais s'obstine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Ethan Edwards) Jeffrey Hunter (Martin Pawley) Vera Miles (Laurie Jorrgensen) John Qualen (Lars Jorgensen) Henry Brandon (Chief Cicatriz - Scar) Harry Carey Jr. (Brad Jorgensen) Hank Worden (Mose Harper) Originaltitel: The Searchers Regie: John Ford Drehbuch: Frank S. Nugent, Alan Le May Kamera: Winton C. Hoch Musik: Max Steiner