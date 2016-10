France 3 09:10 bis 10:33 Sonstiges Le manoir magique B 2013 Stereo 16:9 Merken Abandonné par sa famille, un jeune chat erre dans les rues en quête d'un nouveau foyer. Par hasard, il entre dans un manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Celui-ci accueille l'animal avec enthousiasme et lui donne même un prénom, Tonnerre. Ce dernier devient le meilleur ami des hôtes de cette maison merveilleuse, des petits personnages amusants créés par l'illusionniste. Mais un jour, Lorenz tombe malade et son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison. Afin de dégoûter les potentiels acheteurs, Tonnerre décide de transformer le manoir en maison hantée. Une idée saugrenue à laquelle tous ses amis adhèrent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The House of Magic Regie: Jérémy Degruson, Ben Stassen Drehbuch: James Flynn, Dominic Paris, Ben Stassen Musik: Ramin Djawadi