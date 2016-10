France 3 00:25 bis 01:55 Sonstiges Le désordre et la nuit F 1957 Stereo 16:9 Merken Simoni et son associé Marquis possèdent un cabaret, rue de Ponthieu. Un soir, Marquis surprend Lucky Fridel, la maîtresse de Simoni, en compagnie de Blasco, un individu louche, qui demande à Simoni de lui procurer de la drogue. Simoni accepte de lui en trouver. Mais quelque temps plus tard, il est tué à coups de revolver dans le bois de Boulogne. L'inspecteur Vallois est chargé de l'affaire par ses supérieurs. Il ne tarde guère à s'éprendre de Lucky, même s'il désapprouve ses fréquentations. Parallèlement, il s'intéresse de près à une inquiétante pharmacienne, Thérèse Marken, qu'il soupçonne de tremper dans le trafic de stupéfiants... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean Gabin (Georges Vallois) Danielle Darrieux (Thérèse Marken) Nadja Tiller (Lucky Fridel) Roger Hanin (Albert Simoni) Robert Manuel (Blasco) Robert Berri (Marquis) Paul Frankeur (l'inspecteur Chaville) Regie: Gilles Grangier Drehbuch: Michel Audiard, Gilles Grangier, Jacques Robert Kamera: Louis Page Musik: Jean Yatove

