France 3 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Plongée dans les bas-fonds CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Murdoch enquête sur la disparition de Lucille Messing, une jeune bibliothécaire, belle et réservée. Il découvre qu'Anna Fulford, qu'il avait aidé à fuir Toronto pour échapper à la Main noire, travaillait avec Lucille. La malheureuse est retrouvée étranglée. L'enquête va révéler que la jeune fille timide que tout le monde croyait connaître était en réalité une femme en quête de nouvelles expériences sensuelles. De son côté, l'inspecteur Brackenreid accepte d'affronter l'équipe de base-ball du poste 5 et intègre l'inspecteur Murdoch dans l'équipe contre son gré. Quant à l'agent Crabtree, il est contraint d'emprisonner le docteur Julia Ogden... Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Helene Joy (Julia Ogden) Georgina Reilly (Emily Grace) Jonny Harris (George Crabtree) Lisa Faulkner (Anna Fulford) Lachlan Murdoch (Henry Higgins) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Michael DeCarlo Drehbuch: Carole Hay