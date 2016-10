France 3 20:55 bis 21:40 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Pour le gîte et le couvert CDN, GB 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jefferson Break, pensionnaire de l'hospice paroissial depuis deux semaines, est retrouvé mort dans sa baignoire, la gorge tranchée. Ce journaliste, connu sous le nom de Kyle Graveman, enquêtait en secret sur le traitement dispensé aux plus démunis. L'inspecteur Murdoch décide à son tour de mener l'enquête sous couverture, et il ne tarde pas à découvrir le pot aux roses. Alors que tous les pensionnaires sont tenus de travailler pour la ville, certains d'entre eux oeuvrent pour la scierie voisine, dirigée par un certain Riley. Soupçonnant un cas de corruption, Murdoch se rend incognito à la scierie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Helene Joy (Julia Ogden) Jonny Harris (George Crabtree) Lachlan Murdoch (Henry Higgins) Mouna Traoré (Rebecca James) Richard Clarkin (Jeffrey Davis) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Maureen Jennings Musik: Robert Carli