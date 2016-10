France 3 09:25 bis 10:10 Sonstiges Scooby-Doo : la malédiction du pilote fantôme USA 2016 Stereo 16:9 Merken Scooby-Doo et ses amis se rendent dans une région isolée en montagne pour assister à une course de véhicules surdimensionnés. Lorsque la fête est gâchée par une créature qui se fait appeler Inferno, la fine équipe d'enquêteurs décide d'intervenir. Aidés par des stars du catch, Scooby, Vera, Daphne et Fred tentent de remettre de l'ordre dans la compétition et de capturer Inferno... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo! and WWE : Curse of the Speed Demon Regie: Tim Divar Drehbuch: Ernie Altbacker Musik: Ryan Shore