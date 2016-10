France 3 00:30 bis 03:20 Sonstiges La Chauve-Souris D 2011 Stereo 16:9 Merken Rosalinde écoute la sérénade de son ancien soupirant Alfred, chanteur d'opéra. Elle écoute à peine sa servante lui demander sa soirée pour aller assister à un bal masqué donné en ville par le prince Orlofsky, un Russe excentrique installé depuis peu à Vienne. Au même moment, le mari de Rosalinde, Gabriel von Eisenstein, apprend qu'il va être jeté en prison pour avoir insulté le percepteur. L'ami d'Eisenstein, Falke, lui suggère de ne se constituer prisonnier que le lendemain matin, et de l'accompagner au bal donné par Orlofsky. Les deux amis, ainsi que Rosalinde et sa servante Adèle vont tous s'y retrouver... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Kurt Streit, Michaela Kaune, Zoryana Kushpler, Rainer Trost, Daniela Fally, Markus Eiche, Peter Simonischek Originaltitel: Die Fledermaus Musik: Johann Strauss