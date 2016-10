France 3 22:55 bis 00:30 Sonstiges La clinique du docteur Blanche F 2013 Stereo 16:9 Merken Au XIXe siècle. Emile Blanche, un étudiant en psychiatrie, finit son internat à l'hôpital de la Salpêtrière sous l'autorité du professeur Leuret, un aliéniste aux méthodes brutales. Leuret est un fervent adversaire du père d'Emile, Esprit Blanche, fondateur d'un asile qu'il entend bien léguer à son fils. Cet établissement d'un genre nouveau est géré sur le modèle d'une pension de famille et accueille de nombreux patients renommés : Charles Gounod, Théo Van Gogh, Guy de Maupassant ou Gérard de Nerval. Pris entre son désir d'émancipation et sa volonté de soigner les malades avec humanité, Emile lance un défi à son professeur : s'occuper d'un aphasique, Saturnin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stanley Weber (Emile Blanche) Bruno Lochet (Gérard de Nerval) Lionnel Astier (le professeur Leuret) Danièle Lebrun (Sophie Blanche) Serge Riaboukine (Saturnin) Julie Duclos (Félicie) Hervé Ganem (l'Altesse espagnole) Regie: Sarah Lévy Musik: Jean-Philippe Goude, Ramon Pipin