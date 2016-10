France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Meurtres à Etretat F 2015 Stereo 16:9 Merken Etretat, station balnéaire huppée du Pays des Hautes Falaises, vit sereinement jusqu'au jour où Gilbert Maréchal, notable local, est retrouvé mort après être tombé d'une falaise. La police retrouve une lettre de suicide sur lui, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre déguisé. Qui pouvait en vouloir à Gilbert Maréchal, homme apprécié de tous, généreux et dévoué - Karine Zenko et Victor Ortega sont en charge de l'enquête. Ils découvrent que des secrets familiaux planent sur le clan Maréchal. Gilbert, fervent religieux, a légué sa fortune à une abbaye dont l'une des nonnes a disparu le jour même de sa mort. Ces deux affaires sont-elles liées ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Karembeu (Karine) Bruno Madinier (Victor) Anne Loiret (Mathilde) Pierre Cassignard (Pierre) Edgar Givry (Jacques) Zoé Marchal (Mila) Eric Pucheu (Jérémie) Originaltitel: Meurtres à Étretat Regie: Laurence Katrian Drehbuch: Jean Chavot, Eric Rognard Musik: Tomás Gubitsch