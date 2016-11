France 2 21:45 bis 22:35 Sonstiges Les hommes de l'ombre Fin de partie F 2016 16:9 HDTV Merken Décidé à se battre pour sa réélection et convaincu de pouvoir reprendre la main, le président Marjorie est galvanisé par la nouvelle de sa future paternité et n'hésite pas à prendre des risques en décidant d'un grand référendum. Ce sera quitte ou double pour Marjorie, qui risque aussi de tout perdre? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Carole Bouquet (Elisabeth Marjorie) Bruno Wolkowitch (Simon Kapita) Nicolas Marie (Alain Marjorie) Grégory Fitoussi (Ludovic Desmeuze) Rachida Brakni (Clémence Parodi) Philippe Magnan (Philippe Deleuvre) Emmanuelle Bach (Apolline Vremler) Regie: Fred Garson Drehbuch: Sylvain Saada, Didier Lacoste