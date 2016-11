France 2 02:15 bis 03:10 Sonstiges L'appel de l'Ouest F 2004 Stereo 16:9 Merken Sept Français choisissent de se rendre aux Etats-Unis afin de parcourir les lieux mythiques du Far West. Quittant leur vie bien rangée, ils s'immergent dans les grands espaces qui les font rêver. Qui sont-ils - Se sentent-ils proche des pionniers d'autrefois - Terre de liberté, le Far West demeure toutefois synonyme de danger, de violence mais aussi de mystère. Prêts à changer de vie, les candidats à l'aventure font leurs bagages. Fred témoigne. Avec son épouse Myriam et sa fille Crystal, il s'installe à Capser au coeur du Wyoming. Il y travaille comme boulanger. Parisienne, Séverine a ouvert son restaurant dans l'Oklahoma. Elle raconte son adaptation difficile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Tafari Tsigé-Vidalie