France 2 23:55 bis 01:15 Sonstiges Alcaline, le concert Dionysos 16:9 HDTV Merken Dionysos, figure de proue du rock français, fait une escale au Trianon pour promouvoir son dernier album, "Vampires en pyjama". Le groupe a puisé son inspiration dans les pages d'un roman écrit par son leader, Mathias Malzieu, pour composer les titres de cet opus personnel, qui évoque le récent combat mené par le chanteur contre la maladie. Babet, Rico, Miky Biky et Stephano interprètent à ses côtés les chansons qui habitent ce disque, une "radioscopie émotionnelle" mêlant aux textes mélodies folk, pop et comptines, tour à tour mélancoliques ou joyeuses. In Google-Kalender eintragen