France 2 20:55 bis 23:20 Sonstiges DiCaire Show 16:9 HDTV Merken Accompagnée de ses musiciens, l'imitatrice et chanteuse Véronic DiCaire assure le spectacle et reçoit de nombreux artistes. Elle accueille les Chevaliers du fiel, Véronique Sanson, Michael Bublé, Patricia Kaas, Vincent Niclo, Alain Chamfort, Amir, Hélène Ségara, Chantal Ladesou, Nawell Madani, Olivier de Benoist, Angunn, Marc-Antoine Le Bret, Lynda Lemay, l'illusionniste Alain Choquette et Richard Cocciante. Ils ne sont pas là pour interpréter leurs derniers disques, mais sont invités à sortir de leur zone de confort en ofrant des numéros exclusivement conçus pour l'émission. Au programme : des parodies, des sketches originaux, des reprises, des duos inattendus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Véronic DiCaire Gäste: Gäste: Les Chevaliers du fiel, Véronique Sanson, Michael Bublé, Patricia Kaas, Vincent Niclo, Alain Chamfort, Amir, Hélène Ségara, Chantal Ladesou, Nawell Madani, Olivier de Benoist, Anggun, Marc-Antoine Le Bret, Lynda Lemay, Alain Choquette, Richard Cocciante

