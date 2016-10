France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Le bon, la brute et le bébé USA 2013 16:9 HDTV Merken En plein hiver, un homme couvert de sang pénètre dans une église en titubant. Ce dernier tend au prêtre un paquet, avant de s'écrouler. Il s'agit d'un bébé de trois mois. Castle propose ses services pour s'occuper de l'enfant tout en enquêtant. La victime, Cameron, a été abattue dans sa voiture. Par ailleurs, sa femme, Alyssa, prétend qu'elle n'a pas d'enfant avec son mari. Les investigations se multiplient. Castle découvre que Cameron, chauffeur dans une société privée, avait un comportement paranoïaque depuis quelque temps. Ce premier se souvient alors que la victime avait un ticket de loterie sur lui... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Christie Burson (Lissa Ducane) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Terri Miller Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12