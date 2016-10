France 2 21:40 bis 22:25 Krimiserie Castle Sport de rue USA 2014 16:9 HDTV Merken Castle et Beckett enquêtent sur la mort de Logan Moore, un as du skateboard, qui a été abattu. Son cadavre a été retrouvé dans une vitrine. Les premiers indices conduisent les enquêteurs à se rendre au festival de sport "New York Street Sport". La victime faisait partie des grands favoris. Tommy Fulton, l'organisateur de l'événement, constate que son arme a été volée. D'autres éléments troublants poussent les policiers à mener leurs investigations du côté de la mafia albanaise, présente dans la ville. Mais une clef retrouvée au cou de Logan incite plutôt Castle et Beckett à se rendre dans une salle de gym, où la victime avait ses habitudes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Jim Adler, Andrew W. Marlowe Musik: Robert Duncan