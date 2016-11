Pro7 MAXX 03:05 bis 03:45 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Planet der Riesenspinnen CDN, USA 1995 Merken Die Besatzung des Raumschiffs "Tempest" soll eine Kolonie, die auf einem der Monde eines riesigen Planeten angesiedelt ist, vor dem Tod bewahren: Dort ist nämlich eine tödliche Virusepidemie ausgebrochen, die nur mit Hilfe eines Serums gestoppt werden kann, das sich an Bord der "Tempest" befindet. Doch durch einen schrecklichen Unfall wird das Raumschiff zurückgeschleudert und landet auf einem anderen der Monde. Dort wird die Besatzung von riesigen Spinnen attackiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Tenney (Aidan) Natasha Henstridge (Emma) Mitchell Laurance (Mason / Stark) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Hart Hanson Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12