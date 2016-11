Pro7 MAXX 23:00 bis 00:45 Trickfilm Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo J 2012 2016-11-11 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 14 Jahre nach dem Third Impact erwacht Shinji Ikari und stellt fest, dass er selbst nicht gealtert ist, aber die Welt um ihn herum nicht mehr dieselbe ist. Zerstörung so weit das Auge reicht. Die Menschen, die Shinji einst beschützte, sind nun gegen ihn und drohen sogar, ihn zu töten. Erst seine Freundschaft mit dem Pianisten Kaworu gibt Shinji neuen Mut, den Kampf gegen die Engel wiederaufzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evangerion shin gekijôban: Kyu Regie: Hideaki Anno Drehbuch: Hideaki Anno Musik: Shiro Sagisu Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 155 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 80 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 50 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 40 Min.