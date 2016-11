Pro7 MAXX 10:25 bis 11:20 Dokumentation Abenteuer Amazonas - mit David Beckham GB 2014 16:9 HDTV Merken Mitten im brasilianischen Regenwald versuchen sich David und seine Freunde daran, im mächtigen Amazonas zu fischen - mit Erfolg! Wie man seinen Fang richtig ausnimmt und zubereitet, lernen die Städter von den Einheimischen. Sogar auf den staubigen Schleichwegen im Regenwald wird David wiedererkannt, und er erinnert sich, wie viel ihm seine Karriere als Profifußballer in den letzten Jahren abverlangte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: David Beckham into the Unknown Regie: Anthony Mandler Altersempfehlung: ab 12

