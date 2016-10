SAT.1 Gold 05:10 bis 05:35 Dokusoap Lenßen & Partner Hilfeschrei aus der Hölle Hilfeschrei aus der Hölle D 2008 Merken Eine junge Frau bricht auf der Straße zusammen - mitten in die Arme von Christian Storm. Ihr Begleiter zieht sie aber rücksichtslos weiter. Was Christian Storm erst später bemerkt: Sie hat ihm einen Zettel mit einem Hilferuf zugesteckt! Die Spur führt zu ihrem Bruder. Der behauptet, seine Schwester sei vor Jahren entführt worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner

